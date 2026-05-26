mondial-des-vins-extremes-2026:-iscrizioni-aperte-fino-al-7-agosto

Milano, 26 mag. (askanews) – Sono aperte fino a venerdì 7 agosto 2026 le iscrizioni alla 34esima edizione del “Mondial des Vins Extremes”, il concorso internazionale del Cervim riservato ai vini della viticoltura eroica. Le degustazioni si terranno il 25 e 26 agosto al centro congressi di Chatillon, in Valle d’Aosta, mentre i campioni potranno essere inviati dal primo giugno al 12 agosto.

Il concorso è dedicato ai vini prodotti in territori montani, in aree a forte pendenza, nei sistemi terrazzati e nelle piccole isole, cioè nei contesti che caratterizzano la viticoltura eroica. Anche per il 2026 la sede scelta è la regione nella quale ha sede il Centro di ricerca, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura montana (Cervim).

L’ultima edizione ha raccolto oltre mille etichette presentate da 372 aziende provenienti da 17 Paesi, un dato che conferma la dimensione internazionale della manifestazione. I vini saranno valutati da commissioni composte da enologi, giornalisti ed esperti del settore, che seguiranno i criteri dell’Oiv prendendo in esame colore, profilo olfattivo e gusto. Il sistema di valutazione prevede tre fasce di riconoscimento. La Medaglia d’Argento sarà assegnata ai vini con un punteggio da 85 a 88,99, la Medaglia d’Oro a quelli compresi tra 89 e 92,99, la Gran Medaglia d’Oro ai campioni che raggiungeranno da 93 a 100 punti.

Accanto alle medaglie, il concorso assegnerà una serie di premi speciali legati alle diverse espressioni della viticoltura eroica. I riconoscimenti riguarderanno, tra gli altri, il miglior vino in assoluto, il miglior vino biologico o biodinamico, il miglior vino prodotto nelle piccole isole, oltre a categorie dedicate ai giovani viticoltori, alle produttrici donne, ai vigneti a piede franco e ad alcune aree viticole particolarmente rappresentate.

“Con l’apertura delle iscrizioni entriamo nel vivo di un’edizione che conferma il ‘Mondial des Vins Extremes’ come strumento concreto di visibilità per produttori che operano in condizioni ambientali sfidanti” ha dichiarato il presidente del Cervim, Nicola Abbrescia, precisando che “ogni campione racconta un territorio, un paesaggio e un modello di viticoltura che richiede competenza, lavoro manuale e continuità. Il nostro concorso nasce proprio per dare riconoscimento a questo patrimonio e per portarlo all’attenzione di operatori, stampa e appassionati a livello internazionale”.

La premiazione è in programma il 21 novembre 2026 al Vinseum, Museo delle Culture del Vino della Catalogna, a Vilafranca del Penedes, in Spagna. Le Gran Medaglie d’Oro saranno inoltre presentate in degustazione in una sala dedicata del Merano WineFestival, previsto dal 6 al 10 novembre 2026 nella città altoatesina. Il calendario del “Mondial des Vins Extremes” distribuisce così in più momenti il percorso del concorso: le iscrizioni e l’invio dei campioni tra giugno e agosto, le degustazioni tecniche a fine estate in Valle d’Aosta, quindi due ulteriori passaggi pubblici in autunno tra Merano e la Catalogna.