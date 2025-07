(Adnkronos) – Il Psg travolge il Real Madrid per 4-0 nella semifinale del Mondiale per club e vola in finale: domenica affronterà il Chelsea nell’atto conclusivo del torneo in corso negli Stati Uniti. In semifinale, la formazione vincitrice della Champions League domina con un avvio che stordisce i blancos. Fabian Ruiz sblocca il risultato al 6′, Dembele raddoppia al 9′ e ancora Fabian Ruiz cala il tris al 24′. Il Psg completa il poker all’87’ con Ramos.