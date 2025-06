Mondiale per Club, oggi Psg-Inter Miami – La partita in diretta

(Adnkronos) – Il Psg torna in campo nel Mondiale per Club e oggi, domenica 29 giugno, affronta l’Inter Miami negli ottavi di finale del torneo. Sfida suggestiva per i campioni d’Europa, che ritrovano per la prima volta Leo Messi sulla loro strada. Chi vince, affronterà ai quarti la vincente della sfida tra Flamengo e Bayern Monaco.

SEGUI LA PARTITA IN DIRETTA



La partita tra Psg e Inter Miami agli ottavi di finale del Mondiale per Club è visibile in esclusiva, in diretta e in streaming (gratuitamente), su Dazn.