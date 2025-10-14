Mondiali 2026: dall’Argentina a Qatar e Capo Verde, tutte le nazionali già qualificate

martedì, 14 Ottobre , 25

(Adnkronos) – Sorprese clamorose, solite big, grandi ritorni. Si delinea pian piano il quadro delle nazionali qualificate ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti e le selezioni da attenzionare non mancano. Se tante squadre vanno ancora a caccia del pass per il torneo (o dei playoff), tante altre aspettano con tranquillità la prossima estate. Dall’Argentina, campione del mondo in carica, a Qatar e Capo Verde, passando per Brasile, Uruguay ed Egitto, ecco l’elenco delle qualificate (finora) ai Mondiali 2026.  

Ecco l’elenco di tutte le nazionali già qualificate ai Mondiali 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico: 

Stati Uniti (Paese ospitante)
 

Canada (Paese ospitante)
 

Messico (Paese ospitante)
 

Giappone 

Nuova Zelanda 

Iran 

Argentina 

Uzbekistan 

Corea del Sud 

Giordania 

Australia 

Brasile 

Ecuador 

Uruguay 

Colombia 

Paraguay 

Marocco 

Tunisia 

Egitto 

Algeria 

Ghana 

Capo Verde 

Sudafrica 

Qatar 

