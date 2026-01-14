mondiali-2026,-il-pde-sfida-fifa-e-usa-sulle-garanzie-per-i-tifosi-europei

ROMA – “In vista dei Mondiali FIFA 2026, che si svolgeranno dall’11 giugno al 19 luglio e saranno ospitati in parte negli Stati Uniti, il Partito Democratico Europeo (PDE) ha inviato una lettera formale alla Commissione europea, agli Stati membri, alla FIFA, alla UEFA e alle autorità statunitensi per chiedere garanzie vincolanti e verificabili a tutela dei tifosi, degli atleti e delle delegazioni europee. La lettera, firmata dal segretario generale del PDE Sandro Gozi e da eurodeputati e dirigenti del partito, richiama una serie di precedenti concreti: dalle restrizioni sui visti che hanno colpito cittadini e figure istituzionali europee, al recente rifiuto di ingresso a delegazioni sportive internazionali, fino all’uso crescente di pratiche di screening basate sui social media e su strumenti automatizzati, privi di criteri chiari e di effettive garanzie di ricorso. Un contesto che espone tifosi e delegazioni europee a rischi di arbitrarietà incompatibili con uno Stato di diritto.

Il PDE chiede in particolare: l’istituzione di una task force consolare europea nelle città ospitanti; un sistema di monitoraggio europeo in tempo reale su respingimenti, incidenti e controlli; linee guida chiare e pubbliche sui diritti dei cittadini europei in caso di fermo o respingimento; l’inclusione, nei protocolli FIFA-UEFA con il Paese ospitante, di standard vincolanti su diritti umani, non discriminazione e tutela legale; un punto di contatto multilingue 24/7 per tifosi e delegazioni, con reale capacità di intervento.”Un evento globale come i Mondiali deve unire attraverso lo sport, non esporre milioni di persone all’arbitrarietà- afferma Sandro Gozi, segretario generale del PDE ed eurodeputato di Renew Europe- Oggi esistono precedenti concreti che sollevano dubbi sulla prevedibilità delle procedure di ingresso e sulla tutela dei diritti fondamentali. Per questo chiediamo garanzie chiare, pubbliche e verificabili. Senza certezze sullo Stato di diritto, la sicurezza di tifosi e delegazioni non può essere data per scontata”. Il PDE invita inoltre le autorità statunitensi a “formalizzare impegni scritti su procedure di ingresso prevedibili, non discriminatorie e non arbitrarie, escludendo l’uso di strumenti automatizzati o sistemi di profiling privi di trasparenza e possibilità di ricorso. In assenza di tali garanzie, sottolinea il PDE, le federazioni europee e le istituzioni UEFA dovrebbero valutare anche l’ipotesi di non partecipazione alla fase del torneo ospitata negli Stati Uniti, per evitare di esporre cittadini e delegazioni a rischi ingiustificabili”.

