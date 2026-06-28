domenica, 28 Giugno , 26

Usa-Iran, raid americani sullo Stretto di Hormuz

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti effettuano nuovi attacchi...

Mondiali, oggi Sudafrica-Canada: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Al via la fase a eliminazione...

MotoGp, oggi si corre in Olanda: orario e dove vedere il Gp di Assen

(Adnkronos) - La MotoGp torna in pista. Oggi,...

Formula 1, oggi Gp Austria: orario, griglia di partenza e dove vederlo

(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1....
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMondiali, Algeria-Austria 3-3: 'biscotto' al fotofinish e Iran eliminato
mondiali,-algeria-austria-3-3:-‘biscotto’-al-fotofinish-e-iran-eliminato
Mondiali, Algeria-Austria 3-3: ‘biscotto’ al fotofinish e Iran eliminato
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, Algeria-Austria 3-3: ‘biscotto’ al fotofinish e Iran eliminato

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Algeria e Austria pareggiano per 3-3 nel match della terza giornata del Gruppo J e con 4 punti si qualificano entrambe ai sedicesimi. L’Austria è seconda per differenza reti. Il risultato elimina l’Iran, esclusa dalle 8 migliori terze promosse alla fase successiva. 

Il match si decide di fatto negli ultimissimi minuti, con la doppia fiammata in pieno recupero dopo una lunghissima fase di ‘sonno’ che provoca i fischi del pubblico di Kansas City. Al 93′, Mahrez riceve l’imbucata di Aouar e insacca per il 3-2 con condannerebbe l’Austria all’eliminazione. Il pareggio provvidenziale arriva al 96′ con il neoentrato Kalajdzic, a segno di testa grazie anche alla libertà concessa dalla generosa difesa algerina. Le due reti in extremis rianimano una partita spenta dalle due squadre al 60′ dopo il doppio botta e risposta. 

Austria avanti al 27′ con Arnautovic, che sfrutta l’assist di Alaba: 1-0. Replica algerina al 45′ con ﻿Belghali, che gestisce il pallone con la suola e spara di sinistro: 1-1. Nella ripresa, Sabitzer riporta avanti i biancorossi piombando sul cross di Laimer: 2-1 al 55′. Il nuovo vantaggio dura appena 5 minuti perché al 60′ Mahrez firma il 2-2 con un destro perfetto dopo la pregevole iniziativa di Aouar. La coppia si rimette al lavoro al 92′ per il provvisorio 3-2. L’Austria rischia di finire fuori dai Mondiali ma al fotofinish trova la capocciata vincente di Kalajdzic: biancorossi avanti, Iran a casa. 

 

Previous article
Mondiali, oggi al via i sedicesimi: il programma e dove vedere le partite
Next article
La tregua vacilla, droni di Teheran contro le navi e nuovi raid americani. Iran attacca Kuwait e Bahrein

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Iran, raid americani sullo Stretto di Hormuz

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti effettuano nuovi attacchi su infrastrutture militari dell'Iran nello Stretto di Hormuz per rispondere ai droni lanciati da Teheran contro...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, oggi Sudafrica-Canada: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Al via la fase a eliminazione diretta del mondiale 2026. Alle 21 di oggi 29 giugno al Sofi Stadium di Los Angeles,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

MotoGp, oggi si corre in Olanda: orario e dove vedere il Gp di Assen

(Adnkronos) - La MotoGp torna in pista. Oggi, domenica 28 giugno, il Motomondiale va in scena con il Gran Premio d'Olanda, in diretta tv...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, oggi Gp Austria: orario, griglia di partenza e dove vederlo

(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 28 giugno, si corre il Gp d'Austria. Si ricomincia dopo il successo, il primo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.