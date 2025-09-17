giovedì, 18 Settembre , 25
Mondiali atletica, il programma di oggi: da Battocletti a Pernici, gli italiani in gara e dove vederli

(Adnkronos) – Mercoledì da non perdere ai Mondiali di atletica a Tokyo. Oggi, 18 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Occhi puntati soprattutto sulla stella azzurra Nadia Battocletti, argento nei 10.000 e impegnata nelle batterie dei 5000 metri, ma attenzione anche alla semifinale degli 800 con Francesco Pernici. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming. 

Ecco il programma di oggi, giovedì 18 settembre, ai Mondiali di atletica a Tokyo: 

12:05 5000 metri (femminile), batterie: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori 

12:15 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Idea Pieroni, Asia Tavernini 

12:58 800 metri (femminile), batterie: Elena Bellò, Eloisa Coiro 

14:45 800 metri (maschile), semifinali: Francesco Pernici 

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. 

 

