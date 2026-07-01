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Mondiali, Belgio-Senegal – Diretta
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Mondiali, Belgio-Senegal – Diretta

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(Adnkronos) – Alle 22 in campo a Seattle Belgio e Senegal nel secondo dei sedicesimi di finale del mondiale 2026. Nel primo l’Inghilterra ha sconfitto per 2-1 in rimonta la Repubblica Democratica del Congo. I ‘diavoli rossi’ hanno chiuso al primo posto il gruppo G, mentre la nazionale allenata dal ct Pape Thiaw ha terminato in terza posizione nel girone I, dietro a Francia e Norvegia. La partita è in diretta tv su Dazn e in chiaro su Rai1, in streaming sui Raiplay e sull’App di Dazn.  

 

 

La vincente di Belgio-Senegal affronterà agli ottavi chi passerà tra Stati Uniti e Bosnia.  

 

 

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