sabato, 27 Giugno , 26

“Iran derubato”, scoppia caso fuorigioco a Mondiali. Ma non conoscono la regola

(Adnkronos) - "Iran derubato ai Mondiali 2026". Su...

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5.6 gradi...

Mondiali, dramma Iran: rigore sbagliato, gol annullato e traversa nel recupero

(Adnkronos) - Psicodramma Iran ai Mondiali 2026. Oggi,...

Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. Il figlio ferito non è in pericolo di vita

(Adnkronos) - Indagini a tappeto a Roma dopo...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMondiali, Belgio travolge Nuova Zelanda 5-1 e vince girone. Iran 1-1 con...
mondiali,-belgio-travolge-nuova-zelanda-5-1-e-vince-girone.-iran-1-1-con-egitto
Mondiali, Belgio travolge Nuova Zelanda 5-1 e vince girone. Iran 1-1 con Egitto
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, Belgio travolge Nuova Zelanda 5-1 e vince girone. Iran 1-1 con Egitto

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
Il Belgio si qualifica da primo del girone G ai sedicesimi dei Mondiali 2026, secondo posto storico per l’Egitto. Sono questi i verdetti che arrivano oggi, sabato 27 giugno, dalla rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, dove i Diavoli Rossi hanno battuto per 5-1 la Nuova Zelanda nell’ultima giornata della fase a gironi, mentre la Nazionale iraniana ha pareggiato 1-1 con l’Iran, che chiude terzo in classifica ed è vicino all’eliminazione. 

A trascinare il Belgio la doppietta di Trossard, a segno al 28′ e al 50′, e i gol di De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers. Nel mezzo la rete della bandiera di Just. La partita che ha regalato la qualificazione all’Egitto invece è stata decisa dai gol di Saber al 5′ e Razaeian al 14′. 

Il gruppo G si chiude quindi con il Belgio primo con 5 punti in classifica, che si qualifica ai sedicesimi di finale insieme all’Egitto, secondo a quota 4. Terzo a 3 l’Iran, che difficilmente rientrerà però tra le migliori otto terze. Ultima infine, ed eliminata dal torneo, la Nuova Zelanda a 1. 

 

Previous article
Formula 1, oggi qualifiche Gp Austria: orario e dove vederle
Next article
Iran, la risposta ai raid di Trump: Teheran attacca obiettivi Usa

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Iran derubato”, scoppia caso fuorigioco a Mondiali. Ma non conoscono la regola

(Adnkronos) - "Iran derubato ai Mondiali 2026". Su X stanno impazzando i tweet dei tifosi iraniani e non solo dopo il pareggio 1-1 contro...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5.6 gradi della scala Richter ha colpito il Giappone centrale nella tarda serata di ieri, venerdì 26 giugno....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, dramma Iran: rigore sbagliato, gol annullato e traversa nel recupero

(Adnkronos) - Psicodramma Iran ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 27 giugno, la Nazionale iraniana ha pareggiato 1-1 contro l'Egitto nell'ultima giornata del girone G,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. Il figlio ferito non è in pericolo di vita

(Adnkronos) - Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.