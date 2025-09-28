domenica, 28 Settembre , 25
mondiali,-bis-iridato-per-tadej-pogacar-nella-prova-in-linea
Mondiali, bis iridato per Tadej Pogacar nella prova in linea

Mondiali, bis iridato per Tadej Pogacar nella prova in linea

DALL'ITALIA E DAL MONDOMondiali, bis iridato per Tadej Pogacar nella prova in linea
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tadej Pogacar concede il bis e si conferma campione del mondo nella prova in linea. Dopo il successo di 12 mesi fa a Zurigo in Svizzera, il 27enne sloveno trionfa anche a Kigali in Ruanda. Pogacar vince in solitaria con 1’30” di vantaggio sul belga Remco Evenepoel, vincitore dell’oro a cronometro e 2’15” sul’irlandese Ben Healy.  

Con il trionfo iridato Pogacar eguaglia l’italiano Paolo Bettini e il francese Julian Alaphilippe unici a vincere il campionato del mondo per due anni consecutivi. Il migliore della squadra azzurra è Giulio Ciccone sesto ma mai in corsa per il podio e giunto a 6’47” da Pogacar.  

Pogacar: “Rimasto solo prima del previsto, sono riuscito a gestire le energie”
 

“Speravo di andare avanti il più possibile con Ayuso e Del Toro, ma entrambi hanno avuto dei problemi e sono rimasto da solo prima del previsto, dovendo combattere solo con me stesso. Le salite erano dure, le energie si stavano riducendo giro dopo giro ma sono riuscito a gestirle. Questa settimana in Africa è stata incredibile, un grande successo” ha detto Tadej Pogacar dopo il trionfo bis nella prova in linea al campionato del mondo di ciclismo su strada dopo una fuga di 104 km. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.