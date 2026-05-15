venerdì, 15 Maggio , 26
HomeVideo NewsMondiali di Calcio, Madonna, Shakira e i BTS per l'halftime show
mondiali-di-calcio,-madonna,-shakira-e-i-bts-per-l’halftime-show
Mondiali di Calcio, Madonna, Shakira e i BTS per l’halftime show
Video News

Mondiali di Calcio, Madonna, Shakira e i BTS per l’halftime show

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Infantino: dopo 100 anni di Coppe del Mondo siamo pronti

Roma, 15 mag. (askanews) – I BTS, Madonna e Shakira: sarà uno spettacolo “storico”, sul “palco più grande del mondo” ha scritto la Fifa su X annunciando gli ospiti dell’halftime della finale dei Mondiali di calcio il 19 luglio vicino a New York. Una novità assoluta per il torneo, in stile Super Bowl: uno show enorme al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, curato da Chris Martin dei Coldplay e prodotto da Global Citizen: lo spettacolo raccoglierà infatti fondi per l’iniziativa volta a raccogliere 100 milioni di dollari per i bambini di tutto il mondo durante la Coppa del Mondo, per garantirgli l’accesso a un’istruzione e a attività sportive di qualità.Il presidente della Fifa, Gianni Infantino si è detto emozionato nell’annunciare la prima volta di un evento del genere. “La Fifa ha impiegato quasi 100 anni di Coppe del Mondo per decidere di fare uno spettacolo durante l’intervallo e noi siamo pronti – ha detto a New York seduto accanto a Shakira – siamo pronti a fare l’halftime show per aprire il palco più grande del mondo. Alcuni miliardi di persone guarderanno questa partita e guarderanno questo spettacolo dell’intervallo”.Non ci sono ancora dettagli sul concerto, ma Shakira ha confermato che canterà la canzone ufficiale del torneo, “Dai Dai”. “Sarà una grande opportunità per unire entrambi i mondi, non solo il calcio e la musica, ma anche la musica e il creare opportunità per i bambini di tutto il mondo. Questa canzone è stata creata appositamente per la Coppa del Mondo, ma anche per tutti quei ragazzi che non hanno accesso a un’istruzione di qualità” ha detto la cantante. Anche Madonna e i BTS si sono detti onorati di esibirsi in un’occasione così prestigiosa.

Previous article
Altan inaugura mostra Mafalda e La Pimpa: entrambe occupate col mondo
Next article
Industria Felix, Cerved: in Campania imprese puntuali nei pagamenti

POST RECENTI

Video News

Rai, Fontana incontra Giachetti: si trovi soluzione per Vigilanza

Presidente Camera "preoccupato per sciopero fame e sete" deputato IvRoma, 15 mag. (askanews) - Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha incontrato il deputato di...
Uncategorized

Rai, Magi: lo sciopero della fame di Giachetti merita risposta rapida

Intervengano La Russa e Fontana sullo stallo non più sostenibileRoma, 15 mag. (askanews) - "Noi pensiamo che questa iniziativa non violenta di Roberto Giachetti, per...
Video News

Italiani morti alle Maldive, Greenpeace ricorda Monica Montefalcone

La docente di Genova aveva collaborato con l'associazioneRoma, 15 mag. (askanews) - Greenpeace ricorda Monica Montefalcone la 51enne, docente in Ecologia all'Università di Genova, scomparsa...
Video News

Industria Felix, Cerved: in Campania imprese puntuali nei pagamenti

Meglio di Sud e Isole. All'evento premiate 86 aziende campaneNapoli, 15 mag. (askanews) -Le imprese campane sono puntuali nei pagamenti commerciali, il 52,4% rispetta le...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.