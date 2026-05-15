mondiali-di-calcio,-madonna,-shakira-e-i-bts-per-l’halftime-show

Infantino: dopo 100 anni di Coppe del Mondo siamo pronti

Roma, 15 mag. (askanews) – I BTS, Madonna e Shakira: sarà uno spettacolo “storico”, sul “palco più grande del mondo” ha scritto la Fifa su X annunciando gli ospiti dell’halftime della finale dei Mondiali di calcio il 19 luglio vicino a New York. Una novità assoluta per il torneo, in stile Super Bowl: uno show enorme al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, curato da Chris Martin dei Coldplay e prodotto da Global Citizen: lo spettacolo raccoglierà infatti fondi per l’iniziativa volta a raccogliere 100 milioni di dollari per i bambini di tutto il mondo durante la Coppa del Mondo, per garantirgli l’accesso a un’istruzione e a attività sportive di qualità.Il presidente della Fifa, Gianni Infantino si è detto emozionato nell’annunciare la prima volta di un evento del genere. “La Fifa ha impiegato quasi 100 anni di Coppe del Mondo per decidere di fare uno spettacolo durante l’intervallo e noi siamo pronti – ha detto a New York seduto accanto a Shakira – siamo pronti a fare l’halftime show per aprire il palco più grande del mondo. Alcuni miliardi di persone guarderanno questa partita e guarderanno questo spettacolo dell’intervallo”.Non ci sono ancora dettagli sul concerto, ma Shakira ha confermato che canterà la canzone ufficiale del torneo, “Dai Dai”. “Sarà una grande opportunità per unire entrambi i mondi, non solo il calcio e la musica, ma anche la musica e il creare opportunità per i bambini di tutto il mondo. Questa canzone è stata creata appositamente per la Coppa del Mondo, ma anche per tutti quei ragazzi che non hanno accesso a un’istruzione di qualità” ha detto la cantante. Anche Madonna e i BTS si sono detti onorati di esibirsi in un’occasione così prestigiosa.