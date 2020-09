Mondiali di ciclismo a Imola, Bonaccini “Emilia Romagna terra di sport”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Emilia-Romagna polo internazionale dello sport con i Campionati mondiali di ciclismo 2020 a Imola a fine mese, con partenza e arrivo nel circuito ‘Enzo e Dino Ferrarì. Le gare su strada dei professionisti si terranno sabato 26 settembre (le donne) e domenica 27 (gli uomini), mentre le cronometro sono previste giovedì 24 e venerdì 26. “E’ una notizia straordinaria – afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini – per una terra, la nostra, amante delle due ruote e con fortissime tradizioni ciclistiche. Non appena si è aperta la possibilità, abbiamo lavorato per poter avere qui un appuntamento così importante,

