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Mondiali, festa Ronaldo: folla di tifosi sotto l’hotel del Portogallo
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Mondiali, festa Ronaldo: folla di tifosi sotto l’hotel del Portogallo

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By Redazione-web

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A Toronto la squadra acclamata per la vittoria con la Croazia

Toronto, 3 lug. (askanews) – Nelle immagini condivise dalla Federazione calcistica portoghese si vede una grande folla di tifosi radunati davanti all’hotel della Nazionale del Portogallo a Toronto, in Canada, dopo la vittoria contro la Croazia che ha regalato alla squadra gli ottavi dei Mondiali, con Cristiano Ronaldo che si affaccia a salutare.Cristiano Ronaldo ha avuto un ruolo importante nella vittoria, segnando un rigore che ha annullato il gol iniziale del croato Ivan Perisic.È stato il primo gol in assoluto di Ronaldo nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo e lo ha reso il marcatore più anziano in questa fase nella storia del torneo.La sua straordinaria carriera internazionale avrà un altro capitolo importante quando il Portogallo affronterà la Spagna a Dallas agli ottavi.

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