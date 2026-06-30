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Mondiali, Francia agli ottavi, Svezia travolta 3-0
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Mondiali, Francia agli ottavi, Svezia travolta 3-0

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Roma, 1 lug. (askanews) – La Francia stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 con una prestazione autoritaria, superando 3-0 la Svezia nel sedicesimo di finale disputato a New York. La nazionale di Didier Deschamps domina dall’inizio alla fine, trascinata dalla doppietta di Kylian Mbappé e dal gol di Bradley Barcola. Agli ottavi la francia affronterà il Paraguay il 4 luglio alle 23

I francesi prendono subito il controllo della gara, creando numerose occasioni. Zetterstrom tiene a galla la Svezia con diversi interventi decisivi, mentre Mbappé colpisce un palo a porta praticamente vuota e Olise centra il legno con una spettacolare rovesciata. Dopo un gol annullato a Mbappé per fuorigioco, il vantaggio arriva allo scadere del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’attaccante francese firma l’1-0 al 45′, realizzando il suo quinto centro nel torneo.

Nella ripresa la Francia continua a spingere e al 53′ trova il raddoppio con Barcola, servito da un brillante Olise al termine di un’azione personale. I Bleus amministrano senza particolari rischi, continuando però a creare occasioni, con Zetterstrom ancora protagonista per evitare un passivo più pesante.

Il definitivo 3-0 arriva al 74′, quando Olise confeziona un altro assist perfetto per Mbappé, che supera nuovamente il portiere svedese e chiude definitivamente i conti. Nel finale Deschamps concede la standing ovation ai suoi protagonisti, richiamando in panchina Mbappé e Olise tra gli applausi del pubblico.

La Francia conferma così la propria candidatura al titolo mondiale, mentre per la Svezia termina il cammino nella competizione dopo una prova generosa ma insufficiente contro la superiore qualità dei Bleus.

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