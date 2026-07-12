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Mondiali, oggi Argentina-Svizzera – Diretta
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Mondiali, oggi Argentina-Svizzera – Diretta

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(Adnkronos) – I campioni del mondo in carica dell’Argentina tornano in campo per l’ultimo quarto di finale del mondiale 2026. Nella notte tra oggi, sabato 11 luglio, e domenica 12 luglio, la nazionale albiceleste guidata in panchina del ct Lionel Scaloni, affronta la Svizzera, in diretta tv e streaming. In palio un posto in semifinale nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà a Kansan City. Nel loro match degli ottavi di finale gli argentini hanno superato per 3-2 l’Egitto grazie ai gol di Romero, Messi e Fernandez, mentre gli elvetici hanno sconfitto ai rigori la Colombia. 

 

La vincente della sfida troverà l’Inghilterra, che ha battuto 2-1 la Norvegia. 

 

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