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Mondiali, oggi Francia-Iraq: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
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Mondiali, oggi Francia-Iraq: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

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(Adnkronos) – La Francia torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, la nazionale del ct Deschamps affronta l’Iraq nella seconda partita del gruppo I: i Bleus arrivano dal bel successo all’esordio contro il Senegal, mentre la squadra di Arnold ha perso contro la Norvegia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Francia-Iraq, in campo stasera alle 23: 

Francia (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Deschamps 

Iraq (4-2-3-1) Jalal Hassan; Frans Putros, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ali Jasim, Aimar Sher, Marko Farji; Aymen Hussein. Ct: Arnold 

La partita dei Mondiali 2026 tra Francia e Iraq sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn e in streaming sull’app di Dazn.  

 

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