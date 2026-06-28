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Mondiali, oggi i sedicesimi Sudafrica-Canada – Diretta

Redazione-web
By Redazione-web

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(Adnkronos) – Al via la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 28 giugno, al Sofi Stadium di Los Angeles scendono in campo Sudafrica e Canada per i sedicesimi del torneo, in un match visibile in diretta tv e streaming. La nazionale del ct Hugo Broos ha chiuso seconda nel gruppo A alle spalle del Messico, mentre quella del ct Jesse Marsch è arrivata alle spalle della Svizzera nel girone B. Si gioca alle 21. 

Dove vedere Sudafrica-Canada? La partita sarà visibile in diretta su Rai 1 Dazn e in streaming su Raiplay e sull’app di Dazn. 

Domani, lunedì 29 giugno, i sedicesimi continueranno con Brasile-Giappone (ore 19) e Germania-Paraguay (22:30) 

 

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