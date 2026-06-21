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Mondiali, oggi Spagna-Arabia Saudita – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo la Spagna ai Mondiali 2026. Dopo il pareggio a sorpresa nella prima partita del gruppo H contro Capo Verde oggi, domenica 21 giugno, la nazionale campione d’Europa affronta l’Arabia Saudita (anch’essa reduce dal pari all’esordio contro l’Uruguay) in una sfida già decisiva per il passaggio del turno. Si comincia alle 18.  

Dove vedere Spagna-Arabia Saudita? La partita sarà visibile su in diretta su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

A mezzanotte, l’Uruguay di Bielsa affronterà invece Capo Verde nell’altra gara della seconda giornata del gruppo H. 

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