mondiali,-spagna-agli-ottavi:-3-0-all’austria,-festa-dei-tifosi

Le Furie Rosse dominano la partita, sfideranno il Portogallo

Inglewood (California), 3 lug. (askanews) – La Spagna ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 superando 3-0 l’Austria al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine SoFi Stadium di Inglewood.Le Furie Rosse hanno chiuso la pratica grazie alla doppietta di Mikel Oyarzabal e al colpo di testa di Pedro Porro. Agli ottavi la Roja affronterà il Portogallo che ha vinto sulla Croazia.Fuori dallo stadio la gioia dei tifosi, soddisfatti delle prestazioni della squadra e già qualcuno spera nel titolo mondiale.”Adoro la Spagna, hanno giocato molto bene oggi, stanno crescendo in potenza, penso che sia esattamente ciò di cui hanno bisogno in questa Coppa del Mondo, quindi siamo impazienti di vedere la prossima partita. Ci hanno fatto paura durante la prima partita, ma ora siamo contenti, ci lasciamo trasportare”… dice una tifosa.