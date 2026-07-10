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Mondiali, Spagna-Belgio 2-1, iberici in semifinale con la Francia
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Mondiali, Spagna-Belgio 2-1, iberici in semifinale con la Francia

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Roma, 10 lug. (askanews) – Dopo aver eliminato il Portogallo nel recupero, la Spagna batte il Belgio 2-1 a una manciata di minuti dalla fine con il gol del solito Merino. Primo tempo a ritmi blandi per 30′. Poi la Spagna passa con Fabian Ruiz e il Belgio risponde con De Ketelaere. Nella ripresa solito equilibrio anche se ci prova di più la Spagna. Entra Merino a 4′ dalla fine e dopo un tiro di Cubarsi respinto da Lemmens si avventa sulla palla e firma il 2-1. La Spagna affronterà la Francia in semifinale

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