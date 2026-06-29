mondiali,-stanotte-olanda-marocco-ai-sedicesimi:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla

(Adnkronos) – Sfida di lusso ai sedicesimi dei Mondiali 2026. Oggi, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno, si affrontano Olanda e Marocco per un posto agli ottavi della Coppa del Mondo. Gli Oranje arrivano dal primato nel Gruppo F, mentre la nazionale del ct Ouahbi ha chiuso il Gruppo C al secondo posto, dietro al Brasile. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Olanda-MArocco, in campo stanotte alle 3 ora italiana:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Gakpo, Brobbey, Malen. All. Koeman

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. All. Ouahbi

La partita tra Olanda e Marocco sarà visibile in diretta e in streaming in esclusiva su Dazn.