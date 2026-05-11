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“Mondiali? Trump adora l’Italia”: l’inviato Usa Zampolli ‘riaccende’ il sogno ripescaggio degli azzurri
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“Mondiali? Trump adora l’Italia”: l’inviato Usa Zampolli ‘riaccende’ il sogno ripescaggio degli azzurri

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(Adnkronos) – Il ripescaggio degli azzurri ai Mondiali è possibile? Paolo Zampolli ancora ci spera: “Avere l’Italia ai Mondiali, questo è il mio sogno…”. Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali è tornato sul tema durante Il Processo al 90° su Rai2. Tornando sull’ipotesi che la nazionale azzurra possa sostituire l’Iran alla prossima Coppa del Mondo di calcio (se il Paese degli Ayatollah dovesse dare forfait a causa del conflitto in Medio Oriente) Zampolli non nasconde il suo entusiasmo. Cosa ne pensa Trump dell’Italia ripescata? “Il presidente adora l’Italia, bisognerebbe chiederlo a lui” conclude. 

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