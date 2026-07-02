giovedì, 2 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMondiali, Usa agli ottavi: Bosnia battuta 2-0, ora la sfida con il...
mondiali,-usa-agli-ottavi:-bosnia-battuta-2-0,-ora-la-sfida-con-il-belgio
Mondiali, Usa agli ottavi: Bosnia battuta 2-0, ora la sfida con il Belgio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, Usa agli ottavi: Bosnia battuta 2-0, ora la sfida con il Belgio

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – Gi Stati Uniti battono la Bosnia per 2-0 nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e volano agli ottavi. Affronteranno il Belgio per un posto nei quarti. La Nazionale a stelle e strisce tornare le ultime 16 squadre dei Mondiali dopo 24 anni di assenza. La selezione del ct Pochettino centra l’obiettivo con il successo ottenuto a San Francisco in un match caratterizzato da un gol per tempo. Gli Usa passano in vantaggio al 44′. I padroni di casa recuperano il pallone dopo il rinvio della difesa bosniaca, imbucata centrale per Balogun che viene favorito da un rimpallo: rasoterra di sinistro, 1-0. Nel recupero, l’attaccante va vicinissimo al raddoppio: torre di Dest, tocco ravvicinato di destro e palla sulla traversa. 

La gara degli Stati Uniti si complica al 64′, quando Balogun viene espulso con cartellino rosso diretto per un grave fallo su Muharemovic: in un corpo a corpo, l’attaccante rifila un pestone al difensore della Bosnia, l’arbitro viene richiamato al Var e scatta l’espulsione per il gesto. Gli Usa soffrono ma riescono a chiudere i conti all’82’. Tillman pennella una punizione dal limite, palla in rete e 2-0. 

Previous article
Ucraina-Russia, più di 2 milioni tra morti e feriti: lo studio sulla guerra
Next article
Stati Uniti-Bosnia, fa tutto Balogun: gol annullato, gol buono e espulsione

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Palio di Siena oggi, orario e dove vederlo (in diretta): contrade, cavalli e fantini

(Adnkronos) - Oggi, giovedì 2 luglio 2026, è il giorno del Palio di Siena. Storia, tradizione, passione: un appuntamento unico al mondo che unisce...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa, Trump e il 4 luglio: il programma per il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti entrano nel vivo delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza, un traguardo storico che culminerà nel weekend...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Nato, le aspettative di Trump: “Vuole tutti gli alleati verso il 5% di spesa per la difesa”

(Adnkronos) - Il presidente degli Usa Donald Trump si attende che "tutti gli alleati" della Nato si mettano "sulla via" di spendere il 5%...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Venezuela, ancora vivo a una settimana dal terremoto: soccorritori al lavoro per estrarlo da macerie

(Adnkronos) - Da mercoledì sera sera centinaia di soccorritori sono al lavoro per salvare un uomo venezuelano di 43 anni, ancora vivo a una...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.