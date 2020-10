Mondo bianconero in subbuglio – Manca un rigorino su Bernardeschi? Zuliani non la manda giù – FOTO

Claudio Zuliani, giornalista di Jtv, ha parlato della sfida tra la Juventus e Verona (terminata con il risultato di 1-1). Queste le sue dichiarazioni pubblicate su Twitter: “Il gol di #Kulusevski pareggia il vantaggio di #Favilli in una partita #JuventusVerona dove è successo di tutto e mi fermo qui ️️ #lajuveingol #claudiozuliani”.

Il giornalista, anche se non lo dice espressamente, si riferisce a un episodio in particolare. Quello stesso episodio che sta animando sui social il popolo bianconero. Nel secondo tempo un fatto su tutti richiama l’attenzione degli addetti ai lavori: il rigore chiesto da Bernardeschi per una piccola trattenuta di Faraoni all’interno dell’area di rigore del Verona. Il difensore degli scaligeri aggancia l’avversario, ma Bernardeschi, come suo solito, accentua vistosamente la caduta. L’arbitro Pasqua decide di non intervenire, resta tuttavia una situazione dubbia. Anche il Verona potrebbe recriminare a dire il vero. E’ ben più evidente il fallo di Bonucci su Colley non ravvisato dal direttore di gara.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ClaudioZuliani/status/1320482179563008000″]

