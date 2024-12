Moneta da 7 euro in arrivo? No, è una fake news

BOLOGNA – Qualcuno ha scritto da sette euro, qualcuno addirittura da 7,5 euro. Fatto sta che questa fantomatica moneta, che avrebbe dovuto iniziare a circolare dal primo gennaio 2025, in realtà non esiste. Si tratta di una fake news, una bufala che ha preso spunto da alcuni elementi esistenti (come alcune monete da 7,5 euro commemorative che sono state emesse in Portogallo anche in passato) per poi diventare una notizia falsa. Notizia che negli ultimi giorni è circolata sui social network e rimbalzata sulle pagine web, facendo incuriosire molte persone.

Non arriverà nessuna moneta da sette euro nel 2025: sui siti ufficiali (della Banca centrale europea, così come su quelli dei ministeri dei diversi paesi europei) non c’è alcuna notizia relativa all’emissione di questa moneta e neanche di qualcosa di simile. La notizia che è circolata ha preso spunto, da un lato, da alcune monete commemorative (quindi da collezione) da 7,5 euro che sono state emesse in Portogallo negli anni per svariate circostanze (nel 2020, ad esempio, ne è stata coniata una dedicata all’architetto Goncaklo Byrne e un’altra, con l’immagine del caratteristico tram a Lisbona, è stata emessa all’inizio del 2024). Dall’altro, a rinforzare la circolazione di questa ‘bufala’ è stato il fatto che fosse accompagnata da un’immagine della moneta da 7 euro, in tutto e per tutto simile a quella da 2 euro. E infatti, spiega Open che ha condotto un’accurata analisi, l’immagine della moneta deriva proprio da un fotomontaggio realizzato (non in modo perfetto, in realtà) a partire dall’immagine della moneta da 2 euro che si trova su Wikipedia.

