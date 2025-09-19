venerdì, 19 Settembre , 25
Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: “Con stima reciproca”

L’annuncio dopo due anni di relazione

Milano, 19 set. (askanews) – L’attrice e modella italiana Monica Bellucci e il regista hollywoodiano Tim Burton si sono lasciati dopo 2 anni di relazione. L’annuncio di comune accordo è stato dato alla agenzia France Presse – l’attrice italiana vive da anni con le figlie a Parigi.”È con grande rispetto e profonda stima reciproca che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, hanno dichiarato nel comunicato congiunto.La relazione fra i due era stata ufficializzata nel 2023, nell’ottobre di quell’anno furono le star incontrastate del red carpet della Festa del cinema di Roma dove lui la accompagnò in occasione della presentazione di “Diabolik, dove sei?”. La coppia ha anche lavorato insieme, lei nel cast e lui dietro la macchina da presa, nella commedia horror dello scorso anno “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel dell’omonimo film del 1988, sempre di Burton.

