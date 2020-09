Monica Cirinnà si candida a primarie Pd per il Campidoglio

AGI – “A Roma il Pd aspetta un big che non arriva. Mi candido a fare la sindaca”. Lo annuncia, in un’intervista a Repubblica, la senatrice Pd, Monica Cirinnà: “Io non cerco poltrone né uno stipendio. Trovo anzi pericolosa la spasmodica caccia fatta nelle segrete stanze al candidato magico, che qualcuno chiama di prima fascia, ritenendo possa essere l’unto dal Signore. Sono una donna libera e come tale intendo correre alle primarie, se ci saranno, per mettere al servizio di Roma 20 anni trascorsi in consiglio comunale e 7 in Senato”.

E aggiunge: “Siccome stanno tutti fermi, dicono fino alle regionali,

