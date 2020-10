La minisindaca ha avvertito i primi sintomi sabato e, da quel momento, è rimasta in isolamento in attesa del tampone che ha confermato i sospetti: “Sarà costretta a casa per un periodo di riposo, ma mi rivedrete presto agguerrita e decisa come sempre»

L’articolo Monica Lozzi, presidente del VII Municipio: “Sono positiva al Covid» proviene da Notiziedi.

