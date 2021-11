Monica Maggioni nuova direttrice del Tg1, prima volta per una donna. Le nomine del Cda

NAPOLI – Il Consiglio di amministrazione della Rai, riunito oggi a Napoli sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha dato parere favorevole alle nomine proposte dall’amministratore delegato Carlo Fuortes per le direzioni delle testate giornalistiche, tutte coperte da risorse interne all’azienda. Monica Maggioni è la nuova direttrice del Tg1, la cui guida per la prima volta è affidata a una donna. Maggioni, che ha lavorato per molti anni come giornalista del telegiornale della prima rete, è stata anche presidente della Rai dal 2015 al 2018. Prende il posto di Giuseppe Carboni. Gennaro Sangiuliano viene confermato alla direzione del Tg2 mentre Simona Sala assume la direzione del Tg3.

Ecco le altre nomine approvate dal cda di viale Mazzini: Andrea Vianello subentra a Sala alla guida del Giornale Radio e di Radio1, e a Paolo Petrecca viene affidata la direzione di RaiNews24 e di Rainews.it. Alessandro Casarin viene confermato direttore del Tgr, mentre Antonio Preziosi resta alla guida di Rai Parlamento. Inoltre, Alessandra De Stefano è stata nominata nuova direttrice di Rai Sport. Il cda ha inoltre dato parere favorevole alla nomina di Mario Orfeo alla direzione del nuovo genere Approfondimento.

