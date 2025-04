Monica Setta operata d’urgenza: “Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi. Lo spavento è stato immenso”

ROMA – Un grande spavento che racconterà questa notte a Storie di donne al bivio su Rai2 (a partire dalle 00.45) e sabato a Storie di donne al bivio weekend. Monica Setta è stata operata d’urgenza per un malore. A raccontarlo è la stessa giornalista con alcune foto fatte durante il ricovero.

“Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo. Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia il prof Luigi Masoni che, dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata operata”, ha spiegato.

“Che cosa avevo e perché tanti dolori da non lasciarmi respirare? Avevo l’intestino bloccato da un’ernia strozzata”, ha aggiunto su quanto successo. “Non è stata una passeggiata ma il Prof Masoni è sempre una garanzia non per capacità ma anche per sensibilità umana”, ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Setta (@moni_setta)

“L’OPERAZIONE È DELLE SCORSE SETTIMANE. LO SPAVENTO È STATO IMMENSO”

In un post successivo, Setta ha specificato: “L’operazione è delle scorse settimane ma ho aspettato – anche per scaramanzia – che ieri l’ultimo follow up certificasse la guarigione totale per raccontarvi quanto mi era accaduto. Perché si, lo spavento è stato immenso. Ritrovarsi in sala operatoria quando si pensa di avere solo un mal di pancia e le flebo e i punti e tutto il resto… Ti fanno capire che siamo davvero appesi ad un filo, che quanto accaduto (a me era successo di essere operata d’urgenza dopo una diverticolite nel 2016 sempre da Masoni) può tornare ad accadere, che la salute è il bene più prezioso e dobbiamo essere pronti a curarci sempre senza avere paura”.

“GRAZIE PER GLI AUGURI E I MESSAGGI”

In una storia, poi, la conduttrice ha scritto ancora: “Grazie di cuore per gli auguri, i messaggi, le dolcezze che mi avete riservato. Diecimila commenti sui social e migliaia sul mio cellulare, ma anche fiori e cioccolata. Tutte le persone buone che mi hanno regalato un pensiero sono nel mio cuore”.

Tra i tanti messaggi ricevuti, ci sono quelli di Manila Lazzaro, “Monica, amica mia. Un abbraccio immenso, Beppe Convertini, “Monica che brutta sorpresa è questa…mi stai facendo preoccupare…Forza amica mia…sei una leonessa!”, Fiordaliso, “Bravo Masoni, sei capitata in buone mani. dai tesoro forza!”, Pamela Prati, “Carissima Monica, ti auguro di riprenderti al più presto. Sei una donna forte e coraggiosa ti abbraccio forte”, e Ricky Tognazzi, “Tu sei fortissima Monica…tutto il nostro bene per te…”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it