Monopattini sempre più pericolosi, 43 incidenti con lesioni in due mesi

AGI – Boom di incidenti in monopattino nel post lockdown: a giugno e luglio quelli con lesioni sono stati 43, uno dei quali mortale (il 12 giugno a Budrio, nel Bolognese). In altre 60 occasioni i sanitari sono intervenuti per lo più per cadute autonome, senza particolari conseguenze e senza rilievi delle forze dell’ordine.

E’ un report poco rassicurante quello diffuso dallo speciale “Osservatorio Monopattini” attivato dall’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, anche perché va rapportato al limitato numero di veicoli ora in circolazione.

L’Osservatorio ha monitorato “comportamenti particolarmente gravi da parte degli utilizzatori,

