Brindisi, assalto a portavalori su statale per Lecce: banditi in fuga

(Adnkronos) - Assalto a un furgone portavalori oggi,...

Fisica, è morto Antonino Zichichi: aveva 96 anni

(Adnkronos) - Il fisico Antonino Zichichi, autore di...

Juventus, Spalletti show con giornalista dopo la Lazio: “Posso darti un bacio?”

(Adnkronos) - Luciano Spalletti show dopo Juventus-Lazio. L'allenatore...

Kim Kardashian e Lewis Hamilton, il flirt continua: avvistati insieme al Super Bowl

(Adnkronos) - Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono...
Montagna, 11 morti in 7 giorni: Soccorso alpino invita a prudenza per pericolo valanghe

Undici morti in montagna in sette giorni, di cui dieci a causa di valanghe. È questo il tragico bilancio degli ultimi giorni sulle Alpi italiane che porta il Soccorso alpino a lanciare un “forte richiamo alla prudenza” per chi va in montagna sulla neve. 

 “L’area interessata dai distacchi valanghivi registrati negli ultimi giorni è estremamente vasta e coinvolge gran parte dell’arco alpino, dalla Valle d’Aosta al Friuli-Venezia Giulia, passando per Lombardia e Trentino. Le cause degli eventi non sono riconducibili a un’unica situazione tipo; emerge tuttavia con evidenza una configurazione ricorrente, legata alla presenza di strati deboli persistenti all’interno del manto nevoso”, osserva il Soccorso alpino spiegando che per diversi elementi i “punti pericolosi sono numerosi e difficilmente individuabili sul terreno, rendendo complessa – anche per utenti esperti – l’individuazione di linee di salita o discesa realmente sicure”.  

“Per questo motivo, anche nei primi giorni della settimana appena iniziata, la scelta di itinerari in ambiente invernale su pendii ripidi rimane particolarmente delicata”, sottolinea il Soccorso Alpino che, oltre a richiamare la necessità di “conoscenza e utilizzo dei dispositivi di autosoccorso” consiglia “di studiare attentamente i bollettini nivologici nella loro interezza, valutando con attenzione non solo l’itinerario pianificato ma anche le modalità di salita e discesa, e di considerare seriamente l’opzione di attendere il naturale assestamento del manto nevoso prima di intraprendere attività in ambiente innevato su terreni potenzialmente esposti al pericolo valanghe”. 

