Montagna, 70 milioni per lo sviluppo in Lombardia

MILANO (ITALPRESS) – “Per la Regione lo sviluppo del tema ‘montagnà è uno dei cardini di questa legislatura.

L’istituzione di una giornata dedicata alle splendide cime e agli affascinanti e operosi altipiani lombardi ne è l’ennesima conferma. Si tratta di un doveroso segnale di attenzione verso la cultura, le tradizioni, l’identità e le capacità ricettive di aree che contano per il 45% del totale del nostro territorio”.

Così, Massimo Sertori, assessore regionale alla Montagna della Lombardia, alla vigilia della prima edizione della “Giornata regionale per le montagne lombarde”.

“Quando si parla di montagna – sottolinea Sertori – le parole non possono essere accompagnate da misure generiche.

