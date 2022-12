Montagna, Calderoli annuncia evento per la Giornata Internazionale

Lunedì 12 a Edolo, al Polo Unimont dell’Università Studi di Milano

Roma, 7 dic. (askanews) – Lunedì 12 dicembre presso il Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano localizzato a Edolo, nel cuore delle Alpi centrali, si terrà un evento promosso dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna.

“Sarà un’occasione di confronto – spiega il ministro in una nota – per parlare di territori montani nell’ottica di sviluppo sostenibile e competitività, aprire un tavolo con stakeholder per le necessità di queste aree e riflettere di come la politica possa fare squadra e sintesi nell’interesse di cittadini, attività, enti locali e dell’intero tessuto economico-sociale. Sarà inoltre previsto un momento in linea con il tema scelto dalla Fao per il 2022, ovvero ‘Le donne muovono le montagne’. Le montagne italiane sono uno dei patrimoni del nostro Paese, che possiamo e dobbiamo non solo supportare a dovere ma soprattutto valorizzare nel migliore dei modi. Il mio e nostro lavoro si orienta convintamente in questa direzione”.

L’appuntamento è organizzato dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto del polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano, avrà inizio alle 10:30 e vedrà la partecipazione di numerosi esperti del settore.

Per Anna Giorgi, responsabile Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano sarà “un incontro che celebra le montagne e il ruolo della figura femminile nel testimoniarne le potenzialità e il valore per l’intero Paese. Un appuntamento importante per le montagne italiane e per il Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano che da oltre 25 anni promuove l’investimento in capitale umano, innovazione e collaborazione tra città e montagne, locale e globale, quali interventi fondamentali per lo sviluppo sostenibile di questi territori, capaci di contribuire alla competitività del paese se abilitati ad esprimere le proprie, specifiche, ‘vocazioni'”.

