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Montalbera porta a “Vinitaly 2026” due anteprime internazionali
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Montalbera porta a “Vinitaly 2026” due anteprime internazionali

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Milano, 22 mar. (askanews) – Dal 12 al 15 aprile la Cantina Montalbera sarà al “Vinitaly 2026” di Verona (Padiglione 10, stand G2) con uno stand completamente nuovo debutteranno due anteprime internazionali, insieme con la presentazione delle nuove annate.

Il debutto principale riguarda il “Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Riserva Franco Morando”, etichetta dedicata a una figura centrale nella storia aziendale. Il vino nasce da una selezione di vigneti storici situati tra Castagnole Monferrato, Montemagno e San Vittore, nell’astigiano, e conferma il lavoro avviato sul Ruchè, proposto come rosso piemontese da invecchiamento. La “Franco Morando” è la seconda Riserva della Cantina dopo “Il Fondatore”, dedicata al nonno che diede vita all’azienda.

A Verona sarà presentato in anteprima anche il “Metodo Classico Pas Dosé 140+1”, evoluzione del progetto “120+1” e nuovo passaggio del percorso condotto sul Pinot Nero vinificato in purezza e con oltre 140 mesi di affinamento sui lieviti, ai quali nel nome si aggiunge simbolicamente un giorno destinato alla degustazione e alla definizione del blend finale. La Cantina ha spiegato che ogni grappolo viene selezionato e sottoposto a un processo di pulizia progressivo, articolato in più fasi e seguito da una completa asciugatura, per ottenere un mosto particolarmente pulito e preservare il profilo aromatico varietale.

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