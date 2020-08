Montefusco consiglia Gattuso: “Non si può rinunciare ad Allan domani”

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso sta ancora lavorando per approfondire gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida contro il Barcellona. Manca sempre meno al fischio di inizio previsto per le 21 di domani tra le mura dello Stadio Camp Nou. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Vincenzo Montefusco, allenatore, ha deciso di consigliare il tecnico dei partenopei.

Montefusco, il consiglio per Gattuso

“Non bisogna mai parlare col calciatore perché è il medico che deve decidere se può giocare o meno. Non so che allenamento e fisioterapia ha fatto Insigne, ma conosco i calciatori e vogliono sempre giocare per cui non si tireranno mai indietro in gare del genere. Il Napoli ha nelle corde il 4-3-3. Contro il Barcellona non si può non schierare Allan anche perché manca un suo vice e pure se fosse in partenza, non si può fare a meno di lui domani”.

