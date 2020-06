Vincenzo Montefusco, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito le sue dichiarazioni.

Montefusco: “Gattuso perno principale del Napoli, non sarà facile sostituire Milik”

Su Gattuso: “E’ il perno principale della squadra ha portato qualcosa di nuovo a livello caratteriale e tattico. La squadra ora lotta, è concentrata, sa stre in campo. Tutti spesso lo ricordano da giocatore come Ringhio ma in realtà sta dimostrando di essere molto preparato. Prima c’erano enormi problemi, il Napoli ad inizio stagione attaccava in modo scriteriato, ora invece sta corto e sa creare problemi agli avversari. Si mette ad aspettare e sa quando colpire”.

Sul possibile addio di Milik: “E’ un giocatore che fa gol e non sarà facile sostituirlo. Evidentemente qualche problema con la società c’è a livello di contratto però è un calciatore di valore”.

Su Maksimovic: “Ottimo calciatore, ha avuto poco spazio anche a causa degli infortuni e non ha mai potuto giocare 3-4 gare di fila. I meriti sono anche di chi ti allena, di chi mette questi calciatori in condizione di essere concentrati e sempre sul pezzo”.

Sul quarto posto: “Fiducia nel Napoli, per il quarto posto però deve esserci un crollo dell’Atalanta”.

