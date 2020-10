L’allenatore Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Questi ha fatto il punto sul modulo del Napoli di Gennaro Gattuso e sull’esperienza di Pirlo alla guida della Juventus.

CLICCA QUI PER LE ULTIME SULLA FORMAZIONE DEL NAPOLI

L’analisi di Montefusco

“Io preferisco il 4-2-3-1 ma fino a un certo punto perchè il discorso dipende dagli uomini a disposizione del tecnico. Quando Zielinski starà bene si potrà giocare anche con il 4-3-3. Preso l’uomo che si fa rispettare come Bakayoko le mezzali daranno molto di più. Il Napoli ha grandissime possibilità di giocarsi il campionato. Nel caso in cui il Napoli dovesse giocare con 3 centrocampisti stasera Gattuso farà capire che potrà giocare in maniera più accorta.

Juventus? Mi sembra messa male. Pirlo? Fare l’allenatore è diverso. In questo momento lui sta studiando ma non c’è niente da studiare, basta farla giocare. Al momento vedo grosse difficoltà, doppioni, non c’è un uomo squadra”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post Montefusco: “Il Napoli può giocarsi il campionato. Juve? Messa male” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento