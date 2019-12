Montefusco: “Torreira sarebbe stato l’ideale, ma Lobotka sa fare più ruoli”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Vincenzo Montefusco. L’allenatore ha commentato l’imminente arrivo al Napoli di Stanislav Lobotka. Lo slovacco risponde alle necessità degli azzurri di avere in squadra a centrocampo un uomo capace di dettare il gioco.

La prima scelta pare fosse Lucas Torreira, tuttavia l’arrivo sulla panchina dell’Arsenal di Arteta ha reso impossibile la cessione dell’uruguaiano a gennaio. Di seguito le considerazioni di Montefusco: “Lobotka non mi dispiace come calciatore. Che sappia fare più ruoli ben venga, ma al Napoli serve soprattutto un regista. Torreira sarebbe stata o l’ideale, ma pare non si muoverà a gennaio”.

Considerando, invece, globalmente nell’era De Laurentiis i centravanti avuti dal Napoli, secondo l’allenatore non ci sono dubbi su chi sia stato il più forte, e dichiara: “Higuain è il miglior centravanti dell’ultimo decennio del Napoli.”

