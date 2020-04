“Sinceramente – afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega in Toscana – sono rimasta sorpresa e piuttosto contrariata dal lungo comunicato dell’Agenzia di stampa Italpress che ha sicuramente frainteso le mie parole espresse in una nota. Infatti, il mio obiettivo -prosegue il Consigliere – non era certamente quello di screditare il lavoro dei giornalisti della predetta Agenzia (non è peraltro mai stato scritto niente in tal senso in nessuna mia nota) ma rilevare come, da tempo, il Consiglio regionale della Toscana non potesse più contare sulla possibilità di consultare i lanci di Agenzia, ad esempio, dell’Ansa o della Dire.

L'articolo Montemagno "I giornalisti dell'Italpress hanno la coda di paglia?" proviene da Notiziedi.

