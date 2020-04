Montero: “Virus, ho paura anch’io. Non mi aspettavo Sarri alla Juve. Demiral è più forte di me”

Paolo Montero è a San Benedetto del Tronto, dove dall’estate allena la Sambenedettese, in serie C. Il tecnico, ex difensore e idolo dei tifosi della ​Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, raccontando la sua quarantena e parlando della Juve: “È venti giorni che non mi muovo – racconta l’ex difensore uruguaiano della Juventus -. Sono a casa con la mia famiglia, seguo i protocolli, esco solo per la spesa. Per fortuna ho un bel balcone affacciato sul mare. Mi succede spesso di fissare… continua a leggere sul sito di riferimento