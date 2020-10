Montervino: “Bakayoko completa alla grande la rosa azzurra”

Francesco Montervino, noto ex capitano azzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al mercato del Napoli appena conclusosi. Di seguito le sue parole.

Montervino: “Un mercato completo”

Bakayoko non va solo a migliorare l’organico, ma lo completa del tutto. Senza di lui, il Napoli avrebbe avuto una grave mancanza in mezzo al campo. Sono stato molto contento dell’acquisto di Bakayoko che di Osimhen, sono anni che dico che al Napoli serve. Gli azzurri vogliono provare a lottare per il massimo obiettivo, ma c’era bisogno di dare un organico funzionale al gioco di Gennaro Gattuso. Quello che non concepisco è il fatto di non aver acquistato un terzino sinistro.

