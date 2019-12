Montervino: “Fabian Ruiz non può fare il regista. Rigore? Più no che sì”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8 sulla gara di ieri sera.

LE SUE PAROLE

“Ieri sera Fabian Ruiz ha sbagliato la partita, ma non mi sento di condannarlo. Perché non è un ruolo che può fare, ha sbagliato Gattuso a metterlo lì. Nel primo tempo ha commesso errori su errori, anche grazie ad una tattica geniale di De Zerbi, un grandissimo allenatore, che ha piazzato su di lui Duncan. Non ha commesso un solo errore sul gol, ma anche prima e dopo. Lì il Napoli è stato graziato, poi nel secondo tempo le cose sono cambiate, ma Allan e Mario Rui hanno continuato a fare alcuni sbagli. Quindi non è stata solo colpa dello spagnolo. Ad ogni modo, un po’ Meret con le sue parate e un po’ con l’imprecisione dei neroverdi, gli azzurri sono rimasti in partita e il resto è storia”.

RIGORE

“Il rigore non dato? E’ al limite, si possono dare rigori del genere ma per me è più no che sì. Ci sono tanti contatti del genere in area. Se subisco un rigore del genere, faccio la guerra in campo”.

