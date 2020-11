Montervino: “Gattuso utilizza i media per mandare un messaggio al gruppo. Mi aspetto reazione forte”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Montervino

“Un allenatore sa che i propri giocatori ascoltano le interviste o le conferenze e quindi usa i media per mandare un messaggio alla propria squadra. Anche come metodo per stimolarli e innescare in loro una reazione. Quest’ultima dovrà esserci, dopo una partita come quella contro il Milan, sin dai primi minuti della prossima partita, quindi mi aspetto risvolti già in Europa League. Un altro aspetto di cui tener conto è le porte chiuse: con i tifosi dubito che il Napoli avrebbe perso tutte e tre le partite con AZ, Sassuolo e Milan”.

