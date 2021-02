Montervino: “Siamo sicuri che tutta la squadra sia dalla parte di Gattuso? Rino e De Laurentiis stanno…”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto su Canale 8 per parlare della situazione degli azzurri e del rapporto tra Gattuso e De Laurentiis:

“De Laurentiis e Gattuso devono solo fare il bene del Napoli e arrivare in Champions League. Rino nelle dichiarazioni dopo la partita col Parma è stato troppo diretto. Cert le volte è meglio non essere sinceri. Si dice a volte meglio una bugia che 100 verità. Con sta situazione stanno combinando un casino. Ma poi siamo sicuri che la squadra sia davvero tutta dalla parte di Gattuso?”.

Gattuso contro De Laurentiis

Montervino ha poi criticato anche le scelte fatte sul mercato da Gattuso e De Laurentiis;

“Napoli è stata abituata male. Noi abbiamo dato 8 al mercato del club e onestamente mi aspetto di più da questa squadra. Come si fa a non far capire al presidente che c’è bisogno di un terzino sinistro? Non ha avuto a disposizione gli attaccanti? Allora richiama Milk e fai capire alla società che la gestione del calciatore è sbagliata e che può esserti utile. Sento spesso Gattuso dire che questa è una squadra che crolla alle prime difficoltà. Ma secondo me è lui che si mette nelle condizioni di fare l’errore che poi condiziona le partite del Napoli”.

