Monti: “Contro Atalanta e Juve decideranno gli episodi, ma con Granada obbligo di fare risultato”

Il responsabile della comunicazione del Napoli Femminile, Gianluca Monti, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Marte.

Le parole di Monti

“Contro Atalanta e Juventus decideranno gli episodi, deve fare due buone partite senza farsi condizionare troppo dai risultati. Invece contro il Granada c’è l’obbligo di fare risultato. Siamo d’accordo che 7 sconfitte in campionato siano troppe ma se andiamo a vedere come sono maturate la situazione cambia. Non avendo grandissimi leader, il Napoli fa molta fatica a uscire dai momenti di difficoltà. La squadra non ha il sacro fuoco, bisogna limitare gli errori per tornare a sorridere. Napoli Femminile? Anche in questo caso bisogna limitare al massimo gli errori, nel calcio spesso vince chi sbaglia le cose. A Firenze abbiamo subito una sconfitta per colpa di un autogol nel momento migliore. Le ingenuità si pagano a caro prezzo e poi si fa fatica a ribaltare il risultato”.

