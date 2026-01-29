giovedì, 29 Gennaio , 26

Montico (Siac): il circo diventa terreno di dialogo

Montico (Siac): il circo diventa terreno di dialogo

In un mondo di conflitti

Roma, 29 gen. – Durante il lancio ufficiale del “Festival of Opportunities”, l’evento promosso da SIAC Europa che trasforma lo spettacolo viaggiante in infrastruttura sociale, la portavoce dell’organizzazione e direttrice artistica del progetto, Bianca Montico, ha sottolineato il valore simbolico della manifestazione:”Sono felice che la prima edizione di questo Festival si tenga qui al Municipio VI, perché questo Municipio rappresenta l’inclusione reale: un gioco di squadra dove convergono professioni e attività diverse. In un mondo segnato dai conflitti, il dialogo è essenziale, ed è necessario anche all’interno del nostro settore, per unire le diverse anime del circo e superare le contrapposizioni. Le nostre porte sono aperte al confronto con tutti, convinti che il tempo e la conoscenza reciproca abbatteranno i pregiudizi. L’invito è per domenica 1° febbraio: mostreremo lo spettacolo partendo dal dietro le quinte, per far comprendere davvero il lavoro e la magia che rendono possibile tutto questo”

