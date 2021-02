Montoro ‘provoca’ Gattuso: “É passata la squadra che ha fatto meglio nel doppio confronto”

Il centrocampista del Granada, Angel Montoro, si è rivolto direttamente a Gattuso e nel post partita ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Napoli Granada, il parere di Montoro

“Al Maradona ho segnato il mio primo gol europeo, questo per noi è un traguardo storico. Non siamo stati fortunati al sorteggio, non era mica facile battere il Napoli. Possiamo contare su un gruppo unito e questo ha inciso molto ai fini della qualificazione”. Sulle parole di Gattuso nel postgara, Montoro non le manda a dire: “La sfida è durata 180 minuti, ed è passata la squadra che ha fatto meglio nell’arco del doppio confronto”.

