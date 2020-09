L’88enne, residente a Milano, era andato a Monza per alcune commissioni ma non riusciva più a ritrovare la sua Mercedes. Dopo una settimana di vane ricerche l’aiuto dalla Rete: “Grazie anche per l’affetto e l’incoraggiamento»

L’articolo Monza, anziano non ricorda più dove ha parcheggiato l’auto: ritrovata grazie a Facebook proviene da Notiziedi.

