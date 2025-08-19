Monza, estate solidarietà San Vincenzo De Paoli in ailo notturno

Roma, 19 ago. (askanews) – La Conferenza Beato Piergiorgio Frassati della Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Monza garantisce anche durante l’estate accoglienza e pasti caldi ai più fragili. Nella struttura di via Raiberti vengono serviti quotidianamente circa 140 pasti, grazie all’impegno di 10 soci e 35 volontari che si alternano senza interruzioni.
L’Asilo Notturno mette a disposizione 36 posti letto per uomini senza dimora, con permanenza massima di 90 giorni. Oltre alla mensa – aperta a mezzogiorno per tutti e la sera per gli ospiti, con pasti da asporto per chiunque bussi alla porta – la struttura ospita dal 2013 lo “Spazio Anna”, dedicato ad attività di socializzazione e inclusione.
“La solidarietà non si ferma mai – sottolinea Claudia Beltrame, membro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale di Monza – ed è proprio in estate che il nostro impegno diventa ancora più prezioso”.